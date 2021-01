Meer Friezen voelen zich eenzaam sinds de invoering van de coronamaatregelen

Thuis

Ook het aandeel noordelingen dat het vervelend vindt om zoveel mogelijk thuis te blijven, zit weer op een vergelijkbaar niveau als in april, toen we nog maar kort in de coronacrisis zaten. Een kleine meerderheid van 50,2 procent gaf deze maand aan niet blij te zijn met het vele thuiszitten. In april was dat 48,1 procent. In september, toen de maatregelen een stuk soepeler waren dan in april en nu, lag dit lager, namelijk met 41,7 procent.

Nog steeds geeft een groot deel van de noordelingen aan dat de sfeer thuis door de maatregelen niet per se slechter is geworden, maar dit aandeel neemt wel af, ten opzichte van september en april. In april ging het om driekwart van de mensen, in september lag dit aandeel zelfs nog iets hoger, maar deze maand is dat gedaald naar ruim tweederde.