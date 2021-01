Friesland College organiseert online open dagen voor nieuwe studenten

Jan Dijksma van het Friesland College legt uit hoe deze online week eruit gaat zien. "We organiseren deze week 68 webinars. 's Middags en 's avonds presenteren docenten en studenten hoe onze opleidingen in elkaar zitten. Daarnaast geven we een presentatie hoe het op school is. Dat doen we allemaal online vanuit huis."

Online studieadvies

Studenten die nog geen studiekeuze hebben gemaakt, kunnen een afspraak maken met een studieadviseur van het Friesland College. "Ook onze adviseurs zitten klaar om jongeren die nog een studiekeuze moeten maken te helpen. Dat kan online door vragen te beantwoorden, maar je kunt ook een online studiekeuzetest maken. Tot slot is telefonisch advies natuurlijk ook een mogelijkheid."

Sfeer proeven

Uitleg geven over een opleiding kan prima online. Maar dat geldt niet voor het proeven van de sfeer op school, weet ook Dijksma. "Dat is heel lastig. Hoe ziet het gebouw eruit, hoe ziet een les eruit? Dat is nu absoluut onmogelijk om te laten zien. In maart hopen we heel kleine groepjes in onze school te mogen verwelkomen. Dan gaat het om groepjes van drie studenten en drie ouders. We noemen dat een minitoer."