Kok zet unieke prestatie neer: "Ik ben er heel trots op!"

"Ik denk er niet over na als ik bij de start sta," zegt Kok over haar unieke prestatie op de 500 meter. "Maar het is wel mooi dat ik dat heb gehaald, als eerste Nederlander. Ik ben er heel trots op!"

De lage luchtdruk hielp de jonge Friezin om haar prestaties neer te zetten. Toch zat een 36'er er niet in, al zat ze met 37,08 en 37,27 dichtbij. Zondag had het misschien gekund, al viel de concentratie wat weg doordat haar tegenstander meteen na de start viel. "Deze tijd was genoeg voor de overwinning, daar ben ik blij mee. Maar ik hoop dat ik dit seizoen ook nog een 36 kan rijden." Er komen nog enkele wedstrijden aan, dus dat wordt een doel, zegt ze.