LDODK wint in Amsterdam van Blauw Wit

Vorige week wonnen de korfballers uit Gorredijk thuis al van Groen Geel. Dus de start na de coronapauze was goed. Toch was de wedstrijd van zondag spannender dan dat ie eigenlijk had moeten zijn. "Wij moesten er heel hard voor werken", zegt trainer Mulder. "Ik denk dat wij op twee momenten in de wedstrijd verzuimd hebben om een ruimere voorsprong naar huis te spelen.'

Anderhalve minuut voor tijd was pas duidelijk dat LDODK de wedstrijd zou winnen. Met twee overwinningen heeft LDODK een goede start in de korfballeague.