Femke Kok in persoonlijk record naar wereldbekerbrons op 1.000 meter

Femke Kok uit Nij Beets heeft zondagmiddag bij de wereldbekerwedstrijden in Thialf een bronzen medaille gewonnen op de 1.000 meter. De Friezin reed een nieuw persoonlijk record van 1.14,07. Het goud ging naar de Amerikaanse Brittany Bowe in 1.13,60. Het brons was voor Jorien ter Mors in 1.13,94.