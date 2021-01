Atlantic Dutchesses winnen hun klasse na 5000 km roeien over de oceaan

De vrouwen roeien de Talisker Whiskey Atlantic Challenge voor het goede doel, om geld op te halen voor hart- en vaartziekten. Hun doel was 10.000 euro, dat is ruim behaald, er is meer dan 20.000 euro opgehaald. Drie van de vier teamleden komen uit Fryslân: Iris Noordzij, Melissa Vooren en Renate de Backere.

Zondagmiddag net na 17.00 uur Nederlandse tijd hadden de vrouwen weer zicht op land. Ze hebben al met al meer dan een maand op zee vertoefd. Elke dag roeiend. Op hun tocht hebben ze te maken gehad met golven die zo hoog waren als een huis. En ook was er zorg over zwaardvissen. Die hadden tijdens de wedstrijd verschillende boten aangevallen. De scherpe zwaarden van de dieren kwamen bij sommige boten dwars door de bodem heen.