Antoinette de Jong wint zilver op 3.000 meter, maar raakt baanrecord kwijt

Schouten had in de rit voor De Jong het nieuwe baanrecord neergezet. De Jong probeerde om die tijd aan te vallen en zat lange tijd onder het schema van Schouten. De Friese schaatsster had echter geen antwoord op de snelle slotrondes van Schouten en gaf uiteindelijk 1,36 secondes toe. Het brons op de 3.000 meter ging naar Joy Beune.

Reina Anema uit Gorredijk eindigde met 4.02,58 op de zesde plaats.