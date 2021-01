Brand bij boerenbedrijf in Blije veroorzaakt veel rook

Bij een agrarisch bedrijf in Blije heeft zondagmiddag kort brand gewoed. De brand was volgens de brandweer in een stro-opslag. In een schuur ernaast stonden paarden en koeien, daarom werd er meteen opgeschaald naar 'grote brand'. De brandweergroepen van Ternaard, Ferwert en Dokkum konden het vuur snel onder controle krijgen.