Femke Kok wint opnieuw wereldbekergoud op 500 meter

Kok reed in rit een tegen Vanessa Herzog. De Oostenrijkse ging echter op de eerste honderd meter al onderuit, waardoor Kok op de kruising niet van haar kon profiteren. Mede daardoor was Kok net wat langzamer dan zaterdag. In de laatste rit kwamen Angelina Golikova (37,30) en Heather McLean (37,52) niet meer aan de tijd van Kok.

Michelle de Jon uit Rottum reed een persoonlijk record van 37,76 en eindigde daarmee als vijfde. Marrit Fledderus uit Sint Nicolaasga werd elfde in een tijd van 38,19. Fledderus was eigenlijk reserve, maar mocht starten omdat Jutta Leerdam en Jorien Ter Mors zich afmeldden voor deze afstand.