Bobsleeteam Dennis Veenker zestiende bij wereldbekerwedstrijd in Duitsland

Veenker en consorten zetten in twee runs een totale tijd neer van 1:39.30. Dat was 1.85 seconden langzamer dan de nummer één Duitsland.

Het was de derde wedstrijd van het bobsleeseizoen in de viermansbob. Afgelopen weekeinde werd het team met Veenker achttiende in de wereldbeker en het weekeinde daarvoor elfde.