Drugsvangst van 55.000 euro bij Sneker na verkeerscontrole in Scharnegoutum

Omdat de politie bij de verkeerscontrole het vermoeden had dat de man drugs had gehad, werd verder onderzoek gedaan. Een drugstest sloeg positief uit en ook bleek dat hij xtc, methamfetamine en cocaïne bij zich had. Daarna is ook zijn huis in Sneek doorzicht en daar werd nog veel meer gevonden: zo'n 16.000 xtc-pillen en cocaïne en crystal meth.

De waarde van de drugs wordt geschat op ruim 55.000 euro. De man zelf en ook zijn 26-jarige vriendin zitten vast.