Politie Oost-Fryslân bekeurt acht mensen voor overtreden avondklok

De politie Oost-Fryslân heeft zaterdagnacht acht mensen bekeurd die zich niet aan de avondklok hielden. In de gemeenten Opsterland en Smallingerland werden in in totaal zo'n 120 mensen gecontroleerd. De meesten van hen konden volgens de politie met behulp van de avondklokverklaringen aantonen dat ze met een goede reden op straat waren.