Oude tijden herleven op schip Witte Swaen en in vernieuwd bezoekerscentrum in Harlingen

Terug in de tijd

Inmiddels wordt er al tien jaar aan de Witte Swaen gewerkt. Een belangrijke conclusie van het experiment is dat de bouwtijd goed overeenkomt met wat vroeger gebruikelijk was. Destijds bouwde men de romp van een zeewaardig schip in gemiddeld slechts vier maanden.

"Wij werken met een kleiner team en veel minder aan het schip dan dat destijds werd gedaan" geeft Gerald de Weerdt, initiatiefnemer van het project, aan. "In de 16e eeuw werkte er een veel grotere groep mensen mee aan een schip, werkten ze 6 dagen in de week en draaiden ze zo 10 uren op een dag. Ons team bestaat uit zo'n 25 mensen, die gemiddeld een of twee dagen meewerken aan het schip. Maar als je de werkuren vergelijkt zijn we even ver. Dat is best wel bijzonder."