De avondklok is zaterdagavond ingegaan en daarom mogen mensen tussen 21.00 en 04.00 uur alleen met een goede reden of een verklaring van hun werkgever op pad zijn. In de diverse dorpen en steden in Fryslân was het zaterdagnacht rustig op de weg. Omrop Fryslân trok de provincie in om het beeld vast te leggen.