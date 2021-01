Opnieuw geen winst voor Heerenveen: Heracles in extremis te sterk

Heerenveen waren wel weer eens aan een overwinning toe: de laatste competitieoverwinning dateert van 1 november, toen Sparta met 1-4 werd verslagen. Wel werd woensdag FC Emmen verslagen in de beker.

Met Benjamin Nygren terug in de basis gingen Heracles en Heerenveen in de beginfase gelijk op. Al na vijf minuten kreeg Heracles een grote kans op de 1-0, maar Silvester van de Water schoot de bal een paar meter naast het doel van Erwin Mulder.

Buitenspelgoal

Aan de andere kant zorgden Veerman&Veerman door goed voorbereidend werk voor een kans voor Tibor Halilovic. De Kroaat schoot via de paal raak, maar daarvoor stond Henk Veerman al buitenspel. Het spel viel daarna wat stil en beide teams kwamen niet echt tot kansen.

Na een dik halfuur probeerde Mitchel van bergen het nog wel eens, maar zijn schot ging recht in de handen van Janis Blaswich. Een schot van Siem de Jong kende hetzelfde lot. De middenvelder raakte echter geblesseerd bij die actie en moest vervangen worden door Rodney Kongolo.

Weinig kansen

De tweede helft begon op dezelfde manier als de eerste: beide ploegen probeerden wel wat, maar echt kansen kregen ze niet. Het eerste gevaar kwam opnieuw van Heracles, toen Ahmed Kutucu Delano Burgzorg de diepte in stuurde. De vleugelspits kon schieten maar koos om af te leggen, dat gaf Ibrahim Dresevic de kans om de bal weg te werken.

Heerenveen probeerde in de slotfase van de wedstrijd nog de overwinning naar zich toe te trekken. Rami Hajal kreeg met tien minuten te gaan een grote kans na een knappe pass van Henk Veerman, maar de Zweedse invaller raakte de bal helemaal verkeerd en schoot dus meters naast.

Nadat Van der Heide de bal met nog een minuut te gan bij Kutucu, kon hij de bal afleggen op Burgzorg. De vleugelaanvaller schoot de bal in de verre hoek binnen. Heerenveen ging daarna nog wel in de aanval, maar genoeg tijd voor een gelijkmaker was er niet meer. Kutucu scoorde in de extra tijd nog bijna de 2-0, maar hij miste net.

Twaalf wedstrijden

Met het gelijkspel heeft Heerenveen nu twaalf competitiewedstrijden op rij niet gewonnen. De ploeg van Johnny Jansen staat nu met 22 punten op een achtste plek. Woensdag nemen de Friezen het op tegen Feyenoord. Die ploeg komt Heerenveen ook in de beker weer tegen, zo werd zaterdagavond bekend.