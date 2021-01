KNVB Beker: Heerenveen speelt thuis tegen Feyenoord

SC Heerenveen staat op dit moment achtste in de Eredivisie. De tegenstander uit Rotterdam staat hoger, op plekje vier. De komende week moeten beide clubs ook al tegen elkaar spelen, dan in de competitie. In de heen-wedstrijd werd het nog 3-0 voor Feyenoord.

SC Heerenveen won vorige week in de achtste finales van de KNVB beker met 2-1 van FC Emmen. Daarvoor hadden de Friezen een vrijlot, waardoor ze niet hoefden te spelen. De kwartfinales worden gespeeld op 9, 10 en 11 februari.