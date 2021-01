Bondscoach kan Stroetinga ondanks winst nog geen WK-plek beloven

Zeker is wel dat Jorrit Bergsma een van de twee mannen is die over drie weken het WK afstanden rijdt, mits hij fit blijft. "Als Jorrit niet ziek, zwak of misselijk wordt, rijdt hij het WK", vertelt Coopmans. Bergsma is de regerend wereldkampioen en heeft eerder al eens aangegeven het liefst met Stroetinga te rijden. Dat deden de beide mannen ook al vaak. Zaterdag neutraliseerde Bergsma verschillende aanvalspogingen van buitenlanders, waarna Stroetinga het in de sprint kon afmaken. Coopmans: "Arjan heeft een duidelijk uitroepteken erbij gezet. Maar ik ga toch volgende week de massa-start nog eens bekijken. Dan krijgt Victor Ramler met Jorrit een kans. Voor het WK stel ik de sterkste ploeg op."

Stroetinga verwacht dat hij, zoals vorig jaar in Salt Lake City, met Bergsma de massa-start rijdt op het WK. "In principe zit ik er niet over in. Trainingen gaan goed, dus ik wist wel dat het met de vorm wel goed zat. Ik denk niet dat de bondscoach om mij heen kan", vertelt de schaatser uit Wijnjewoude.