Aris verslaat Almere Sailors met kleine marge

Zowel Aris als de Sailors hadden tot nu toe een wedstrijd gewonnen en een wedstrijd verloren. Voor de Sailors was dat de eerste overwinning ooit, omdat de ploeg dit seizoen voor het eerste meedoet in de Dutch Basketball League.

De ploegen gingen in het eerste kwart gelijk op en eindigden met 20-19. In het tweede deel konden de Leeuwarders een klein gaatje slaan en gingen ze met 41-34 de rust in. In het derde kwart probeerde Aris de voorsprong groter te maken, maar de Sailors konden goed bijblijven: 56-49. Die voorsprong werd in het laatste deel niet meer verspeeld en Aris won dus met 78-69.

Volgende week zaterdag nemen de Leeuwarders het op tegen koploper ZZ Leiden.