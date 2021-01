Avondklok is ingegaan, mensen mogen niet meer zonder goede reden op pad

Meteen na 21:00 uur rust

Meteen na het ingaan van de avondklok is het al stil op de Nieuwstad in het centrum van Leeuwarden. En ook op de verschillende invalswegen naar Leeuwarden toe zijn amper nog auto's te zien. Een enkele fietser is net voor negen uur nog snel onderweg naar huis toe.

Op de Wâldwei in de richting van Drachten is het ook uitgestorven. Verslaggever Hayo Bootsma is onderweg, en zegt dat hij de weg nog nooit zo rustig heeft gezien.