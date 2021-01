Stroetinga wint de massa-start bij de wereldbeker, Groenewoud derde

Met nog acht ronden te gaan had Jorrit Bergsma het wel gezien in het peloton en hij ging in de aanval, maar hij werd al snel weer bijgehaald. Hij probeerde daarna een gat op Semerikov en Silovs dicht te rijden maar ook dat lukte niet.

Bart Swings haalde de twee wel bij en dacht de winst te pakken, maar Arjan Stroetinga zat goed op te letten en sprintte de Belg in de laatste ronde toch nog voorbij. Livio Wenger haalde Swings ook nog in en werd tweede.