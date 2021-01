Meerdere zeepaardjes gevonden op het strand van Ameland

In totaal zijn er zaterdagmiddag vier zeepaardjes gevonden op verschillende plekken op het eiland. Het is niet voor het eerst dat er levende zeepaardjes aanspoelen op het eiland. Twee weken geleden werd er ook al zo'n diertje gevonden op het strand. Deze is overgebracht naar het Natuurcentrum Ameland, en maakt het goed, zo schrijft de dierenambulance op Facebook.

De Noordzee is op dit moment zeer koud, en het is moeilijk voor de diertjes om in het koude water te overleven.