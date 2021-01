De Hoop definitief op 9 en Oosterbaan op plak 19 op PvdA kandidatenlijst

De jonge politicus uit Súdwest-Fryslân stond eerst op plek tien, maar schoof een plekje op nadat de beoogde lijsttrekker Asscher bekendmaakte dat hij zich terug zou trekken vanwege de kindertoeslagaffaire. Christa Oosterbaan van Terschelling is opgeschoven naar plek 19, en ook Bart van Bruggen, origineel komende uit Balk maar nu woonachtig in Utrecht is een plek opgeschoven. Zijn naam is terug te vinden op plek 18.

De Partij van de Arbeid staat in de peilingen nu op ongeveer twaalf zetels. Daarmee zou De Hoop dus in de Kamer komen, en zouden Oosterbaan en Van Bruggen moeten afwachten of voorkeurstemmen, of deelname aan een nieuwe regering hen een zetel oplevert.