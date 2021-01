Snelle Femke Kok wint wereldbekergoud op de 500 meter

Femke Kok is bij de wereldbekerwedstrijden in Thialf de winnaar geworden op de 500 meter. Ze reed 37,08 en daarmee zit ze maar zes honderdsten boven het baanrecord. De tweede plek ging naar de Russische Angelina Golikova, die vorige week op het Europees kampioenschap sprint nog twee keer won van Kok op de 500 meter. Michelle de Jong eindigde als zevende in een nieuw persoonlijk record.