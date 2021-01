Literair boek van Jack de Boer met essays over onderwijs goed ontvangen

Jack de Boer is 53 jaar en leerkracht op De Bolder in Franeker, een school voor speciaal onderwijs. In zijn boek De gelukkigste klas gebruikt hij deze ervaring als leerkracht. Het boek beschrijft een fictieve schoolklas en is beschreven vanuit de leerkracht, De Boer zelf. "Het is semi-autobiografisch. De personages in de klas zijn bedacht en geconstrueerd aan de hand van alle leerlingen die ik in al die jaren in de klas heb gehad. De ik-figuur ben ik zelf. Dat is het autobiografische gedeelte."

De schrijver ging in Burgum naar de basisschool, die 'De Oerstek' heette. Dat is precies wat De Boer ook wil als leerkracht: kinderen naar de andere kant van het schooljaar begeleiden. Zelf had hij op De Oerstek meester Van Dalfsen, een onderwijzer die hem gelukkig maakte en naar wie hij opkeek. Zulke rolmodellen zijn belangrijk voor kinderen, denkt De Boer. "In mijn boek noem ik ze 'influisteraars' of 'influencers', zoals dat tegenwoordig heet."

Twaalf essays

De gelukkigste klas bestaat uit twaalf essays. Jack de Boer reflecteert op kwesties zoals: 'Hoe zorg ik ervoor dat een kind naar me luistert?', 'Waar liggen de grenzen van mijn macht' en 'Wat heeft het voor nut om de kinderen steeds weer te toetsen?'

"Het begint altijd met een vermoeden", zegt De Boer, wanneer hem gevraagd wordt naar hoe hij schrijft. "En dat vermoeden onderzoek ik. Ik stel vragen, zoek antwoorden en filosofeer. Daarmee gebruik ik wat er in mijn eigen hoofd zit en ook wat grote denkers, kunstenaars en schrijvers erover zeggen. In negen van de tien gevallen loop ik op een dood spoor en soms lukt het om er een goed verhaal van te maken. Maar ik weet dus van te voren niet waar ik zal eindigen."