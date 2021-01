Wüst en De Jong pakken wereldbekermedaille op de 1.500 meter

In de een-na-laatste rit reed Ireen Wüst tegen Melissa Wijfje. Daarvoor had Brittany Bowe al gereden en dus wist Wüst welke tijd ze moest rijden. Het lukte niet: ze moest bijna zeven tienden toegeven op de tijd van Bowe en finishte in 1.54,57. De Jong kwam in de laatste rit ook niet aan die twee tijden, maar haar 1.54,71 was wel genoeg voor het brons. De Jong was twaalf honderdsten sneller dan vorige week op het EK allround op de 1.500 meter.

De andere Nederlandse vrouwen, Jorien ter Mors en Irene Schouten, eindigden als vijfde en zesde. Schouten reed wel een persoonlijk record.