Friese huisartsen gevaccineerd tegen coronavirus: "We voelen ons veiliger"

Sinds negen uur komen de huisartsen een voor een aan bij het ziekenhuis, bij de ingang van Revalidatie Fryslân. Er is een strak schema om zoveel mogelijk op één dag te kunnen vaccineren. Een van hen is Bart Maats uit Gorredijk. In maart maakte de huisarts videodagboeken voor Omrop Fryslân en bleek hij zelf corona te hebben. Hij is blij dat de vaccinatiebereidheid onder de huisartsen groot is.

"We hebben natuurlijk uitgekeken naar het moment dat de vaccinaties in Nederland konden beginnen. We zijn blij, als huisartsen, dat we ook snel gevaccineerd kunnen worden", zegt Maats. "We voelen ons veiliger."