Omrop TIP: Vergezichten in 'De bergrede van het vlakke land'

Het Friese schaduwfractielid in het Europees parlement Anja Haga (CU) werd in het voorjaar van 2020 getroffen door het coronavirus. Toch schreef ook zij mee aan 'De bergrede van het vlakke land', een serie van Fryslân DOK over de wereld na de coronacrisis. Filosoof Jabik Veenbaas is de tweede schrijver van deze aflevering, het slot van de serie. Hij haalt zijn inspiratie uit de periode van de Verlichting.