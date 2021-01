In een week meer dan 10.000 Friese zinnen ingesproken voor spraaktechnologie

"Het inspreken gaat na deze week gewoon verder", zegt vrijwilliger Wim Benes van Mozilla. "Iedereen met een telefoon, tablet of computer kan meedoen. Verschillen in regionale uitspraak zijn geen probleem. Dat is juist belangrijk bij het opbouwen van de dataset." Het doel is uiteindelijk om zo'n 300 uren aan Friese tekst te verzamelen op voice.mozilla.frl.