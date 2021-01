Neushoorn moet het centrum voor popcultuur van het Noorden worden

De coronatijd heeft grote impact op de activiteiten van Neushoorn. De programmeur was al druk bezig met de planning voor dit jaar, maar heeft de meeste afspraken weer kunnen afzeggen. Toch is er ondanks de lockdown nog veel activiteit. Jeugd staat voor de deur een sigaretje te roken. Ze zijn onderdeel van de opleiding D'Drive.

Dat is al een van de weeffouten, zegt Hollander: "We willen graag ook overdag programmeren. Nu worden die podia gebruikt voor lessen. Ik wil gaan kijken hoe we dat anders kunnen invullen." Hollander wil kijken hoe die ruimte efficiënter benut kan worden. Want wie huurt welke ruimte? "De samenwerking met het Friesland College is met de beste bedoelingen opgezet maar ik ben er van overtuigd dat we er samen nog meer uit kunnen halen."

Niet de hand ophouden

Financiën blijven ook lastig. Het is het probleem van bijna alle poppodia; dat was het ook voor de coronacrisis. Tijdens zijn fractievoorzitterschap van de VVD in de Leeuwarder gemeenteraad, was Hollander altijd kritisch wanneer de gemeente weer financieel moest bijspringen. "Dat klopt. Ik ben daar altijd kritisch op geweest. En nu ik hier zelf sta vind ik nog steeds dat we niet zomaar de hand op moeten houden bij de gemeente. We moeten juist kijken naar andere geldstromen."

Toch weet ook Hollander dat er steeds geld tekort is. Om dat op te lossen wil hij samenwerkingsverbanden in het leven roepen. "Met bijvoorbeeld het bedrijfsleven. We willen hier ook zelf meer gaan produceren. Dat is inhoudelijk spannend maar kan veel opleveren." Op die manier moet Neushoorn verrassender worden: "We willen meer talentgedreven worden. Dat Friese bands of artiesten vanuit Neushoorn de wereld gaan veroveren."