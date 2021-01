Geldzorgen Friese kerken vallen mee, leden ook in coronatijd bereid om te doneren

"De kerken die in de problemen komen zijn de kerken die bijvoorbeeld hun gebouw verhuren als dorpshuis of kerken die evenementen houden", zegt Beekman. "Ik had deze week nog contact met de kerk op Terschelling, zij doen heel veel evenementen. Maar ze zeggen: nu is ons kerkgebouw al tien maanden gesloten. De kosten gaan door en we krijgen geen inkomsten meer. We weten eigenlijk niet hoe we het moeten redden. En daar kan ik me alles bij voorstellen."

Beekman heeft er vertrouwen in dat er genoeg geld zal binnenkomen voor Actie Kerkbalans. "De normale wekelijkse kerkcollecte is lastiger, want mensen kunnen alleen betalen door het over te maken of het via een app te doen. Dat is natuurlijk wat anders dan het in de 'pong' doen. Maar voor de Actie Kerkbalans zal het niet uitmaken." De inzamelingsactie wordt elk jaar gehouden en is bedoeld om de kerken in het hele land financieel te steunen. Dit jaar wordt de actie gehouden tussen 16 en 30 januari.

Waardering

Uit een onderzoek onder 2.000 kerkleden blijkt dat 45 procent van hen het zingen het meest mist, nu ze niet naar de kerk kunnen. Ook het samenkomen wordt erg gemist, evenals het ontmoeten van andere kerkgangers en het kopje koffie na afloop. De waardering voor de kerk is in coronatijd niet minder geworden.

Meer livestreamkijkers dan kerkgangers

Veel leden volgen de kerkdienst nu via een livestream of op televisie. Het blijkt zelfs dat meer mensen de diensten nu via een stream volgen dan dat er gewoonlijk naar de kerk gaan. Op televisie zijn de diensten die Omrop Fryslân uitzendt heel populair. "Van elke gemeente hoor ik: als wij het aantal kerkgangers dat we ontvingen in de dienst voor coronatijd vergelijken met het aantal kijkers van de streams, dan gaat het om veel meer", zegt Beekman.

"Wij hebben z'n 230 Friese gemeenten en er zijn meer dan 50.000 mensen die naar Omrop Fryslân kijken. Stel dat er gemiddeld 30 in een kerk zitten, dan zijn er al meer tv-kerkgangers." Volgens Beekman zijn die diensten vooral voor oudere mensen die al nauwelijks naar de kerk kunnen een grote troost. Hij hoopt dan ook dat deze diensten in de toekomst blijven bestaan.