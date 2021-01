Vereniging haalt informatie over gezondheid van koeien uit melkmonsters

Boeren kunnen op basis van die informatie zelf of met behulp van bijvoorbeeld een dierenarts de gezondheid van net afgekalfde koeien verbeteren. "Sommige koeien worden heel mager, daar mankeert dan vaak iets aan", zegt directielid Henk Hoekman. "Dat willen we voor zijn. We meten bepaalde waarden en op basis daarvan kunnen we zien of de koe ander voedsel of een supplement moet hebben bijvoorbeeld."

Melkcontrole Nijland heeft zo'n 400 leden en 50.000 melkkoeien in de controle. Wat de nieuwe informatie precies kan verbeteren voor de gezondheid van de koeien moet zich nog uitwijzen. Het is nu nog te vroeg om dat te zeggen, zegt Hoekman.