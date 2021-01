Jarchinio Antonia emotioneel na zware week: "Ik kon het niet in bedwang houden"

Die gunfactor komt onder andere doordat Antonia serieus met het spelletje bezig is. "Vorige week speelde hij niet goed. Maar na afloop kwam hij wel bij me: 'trainer, dan kan ik wel een helft meedoen bij de beloften'. Dat vind ik mooie dingen."

"Het zag er weer goed uit"

De goal van Antonia was het laatste hoogtepunt in een aantrekkelijke wedstrijd tussen Cambuur en Jong PSV. De Eindhovenaren kwamen na een paar minuten op voorsprong. "Maar we raken niet in de war van een achterstandje. We spelen ver voor onze goal en we zijn niet de allersnelsten, dus dan kan-ie er eens ingaan. Maar het was een leuke wedstrijd. Dan is het jammer dat er geen 9.500 mensen in het stadion zitten. Het was af en toe echt genieten. Dit zag er wel weer goed uit."