Cambuur wint na achterstand riant van Jong PSV

De eerste grote kans was voor Cambuur: de makkelijk scorende middenvelder Jamie Jacobs schoot de bal net naast, na een voorzet van Michael Breij, die tijdens de wedstrijd weer eens een basisplek had gekregen. Een minuut later was het raak aan de andere kant van het veld. Jeremy Antonisse stond net niet buitenspel en schoot de bal, via de paal, hard achter Sonny Stevens.

Maulun scoort niet, maar is wel belangrijk

De Leeuwarders moesten de achtervolging inzetten, en deden dat met succes. Jacobs schoot raak na een fraaie assist van Robin Maulun. De Fransman had daarna Cambuur op voorsprong kunnen zetten, maar miste een kansrijke positie. Een paar minuten voor de pauze gaf hij wel weer een fraaie assist, dit keer op Robert Mühren: 2-1. Vlak daarna stond Maulun ook aan de basis van de 3-1. Hij zette voor op Jacobs, die legde de bal klaar met zijn hoofd en Mühren schoot hard zijn tweede goal tegen de touwen. Dat was de 21e van het seizoen.

Jong PSV kon voetballend aardig meekomen met Cambuur, maar de Eindhovenaren wisten de kansen niet te benutten. Cambuur deed dat wel. Jacobs maakte zijn tweede treffer van de avond, dit keer op aangeven van linksback David Sambissa. Daarna wist Jarchinio Antonia zijn invalbeurt te bekrachtigen door met een treffer te komen.

Cambuur aan kop

Door de overwinning blijft Cambuur aan kop van de eerste divisie. De Leeuwarders hebben 50 punten uit 21 wedstrijden. Almere City heeft evenveel punten, maar een slechter doelsaldo. De Graafschap volgt met 41 uit 20; zij spelen zondag uit tegen FC Volendam.