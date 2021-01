FVC wil niet verhuizen naar Leeuwarder wijk Middelsee: "Niet naar de periferie"

Voorgestelde locatie is te ver weg

Het probleem met de locatie die nu door de gemeente is voorgesteld, is dat dit te ver weg is, vindt Haagsma. "We hebben ooit eens op De Hemrik gezeten. Maar zo kom je een beetje in de periferie van Leeuwarden. Daar willen we niet naartoe. We willen een sociaal maatschappelijke rol oppakken in de wijk, maar er wordt niets mee gedaan."

De bal ligt nu bij de gemeente, wat Haagsma betreft. "We moeten met elkaar gaan kijken naar andere scenario's. In 2018 hadden we het met ons allen over een geweldige 'mienskip', maar dit heeft niets met 'mienskip' te maken. We zijn niet teleurgesteld, maar er moet wel iets worden opgelost."