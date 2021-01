Gemeente Heerenveen onderzoekt fouten bij terugvorderen bijstand

De Commissie Bezwaarschriften stelde dat de gemeente "onzorgvuldig en nalatig" heeft gehandeld; de terugbetaling ging dan ook niet door. Dat schreven de LC en het Friesch Dagblad vrijdag.

Woede over niet openbaar maken van rapport

Mogelijk zijn er meer van dit soort gevallen geweest, waarbij mensen "onheus" zijn bejegend, zo zegt verantwoordelijk wethouder Hedwich Rinkes van gemeente Heerenveen. Volgende week is er in de gemeenteraad een extra debat.

In de raad is ook veel woede over het feit dat de wethouder het kritische rapport van de Commissie Bezwaarschriften niet eerder openbaar heeft gemaakt. Het rapport is al bijna twee jaar oud.

Wethouder Rinkes zegt nu eerst het onderzoek af te wachten voordat ze voor zichzelf politieke consequenties trekt.