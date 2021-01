Dorpshuizen gebruiken duurzaamheidsgeld voor coronacrisis: PvdA wil oplossing

De Friese Staten hebben donderdag een brief gekregen van Doarpswurk met het voorstel. Zo'n 80 dorps- en buurthuizen hebben de brief getekend. Het geld dat beschikbaar was door duurzaamheidsmaatregelen wordt zo ingezet voor de coronacrisis. Maar dat betekent ook dat die reserves niet meer gebruikt kunnen worden voor duurzaamheidsambities. Daarom vindt de PvdA dat er een oplossing moet komen.