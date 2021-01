Friese shorttrackers maken geen fouten op eerste dag van EK

Schulting reed op alle afstanden met groot machtsvertoon. In de voorronde van de 500 meter was ze de snelste van alle deelnemers. En ook op de 1000 (voorronde) en de 1500 meter (kwartfinale) plaatste ze zich zonder problemen voor de volgende ronde.

Knegt gebruikt telescoop-been

Bij de mannen plaatsten Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat zich voor de volgende ronde op alle afstanden. Op de 500 meter haalde Knegt het met de hakken over de sloot. Hij moest een flinke inhaalslag maken. Uiteindelijk gooide hij zijn 'telescoop-been' op tijd over de streep, waardoor hij nog tweede werd in zijn rit. Op de 1500 meter zijn Knegt en De Laat al één concurrent kwijt: favoriet Shaoang Liu raakte eruit met een penalty.

Beide Nederlandse achtervolgingsploegen plaatsten zich voor de halve finales. Bij de vrouwen reed Schulting met Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Georgie Dalrymple naar de eerste plaats in de heat. Rianne de Vries kwam niet in actie.

De mannen, met Knegt, De Laat en Jens van 't Wout en Dylan Hoogerwerf werden tweede in hun heat. Dat was ook genoeg om door te gaan naar de halve finale.

Dit weekend verder

Zaterdag worden de titels verdeeld op de 500 en 1500 meter. Dan vinden ook de halve finales op de ploegenachtervolging plaats.