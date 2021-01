Man uit Tzum moet 16 maanden de cel in voor mishandeling Harlinger

De man was onder invloed van drank en drugs bij het slachtoffer het huis ingegaan. Hij wilde geld hebben dat zijn vriendin nog moest hebben van het slachtoffer. De man uit Harlingen werd tegen de grond geslagen en tegen z'n hoofd geschopt. Hij raakte daarbij ook gewond aan z'n hoofd.

De verdachte moet niet alleen de cel in, hij moet zich ook laten behandelen voor zijn verslavingen. Hij mag ook geen contact zoeken met het slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist, plus een jaar voorwaardelijk. Die eis was volgens de rechtbank te fors.