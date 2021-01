VIDEO: School gebruikt controlroom om leerlingen te volgen in toetsweek

Er is een team van tien schoolmedewerkers samengesteld die alle dagen meer dan 800 toetsen afneemt en digitaal surveilleert. Het was een flinke klus om dat allemaal te regelen. "Er is aardig wat voorbereiding aan voorafgegaan. Er is hele goede teamwork voor nodig om dit in stand te houden", zegt bedenker Marnick van Lith.

Zes beeldschermen voor 49 leerlingen

Er staan zes grote beeldschermen waarop 49 leerlingen in de gaten worden gehouden. Van Lith: "Het is moeilijk om alles in de gaten te houden." Zo wordt gechekt of de leerlingen geen lesboek of telefoon naast zich hebben. "Als dat soort dingen ons opvallen, dan hebben we hier een aantal mensen in een beveiligde omgeving zitten en die met de leerlingen kunnen chatten."