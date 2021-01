Hea! Kuieren en kletsen in Stiens

Een nieuw jaar begint vaak met goede voornemens. Gerlandt Heeg en Willemien Koopal hebben de pas erin, want na de decembermaand kunnen er wel wat kilo's af, lachen ze. De vrouwen hebben veel plezier: even bijpraten over kinderen, werk en natuurlijk de laatste verhalen uit het dorp. Over zichzelf doen ze ook een boekje open, want beide vrouwen hebben corona gehad.