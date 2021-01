RIVM meldt zeven nieuwe overlijdens door corona, aantal besmettingen boven gemiddelde

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren 234 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het RIVM. Dat zijn er negen minder dan donderdag, toen waren het er 243. Het gemiddelde aantal besmettingen dat de afgelopen week is gemeld, ligt op 222 per dag.

Het dagelijkse aantal besmettingen de afgelopen drie weken (zie je de grafiek niet goed, klik dan hier):