Medewerkers in metaal en elektro staken maandag anders dan anders om corona

Er wordt op een speciale manier gestaakt, in verband met corona. Zo zullen er geen groepen mensen bij elkaar komen. De stakers kunnen zich inschrijven bij het kantoo van de FNV in Leeuwarden. Dat gebeurt aan de hand van zogenoemde stakingsstraten. Stakers kunnen met de auto door een speciale straat rijden, het stakingsformulier afgeven, en dan weer doorgaan.

De vakbonden FNV en CNV zijn sinds september vorig jaar in gesprek over een nieuwe CAO. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent, over twee jaar. Dat vinden de bonden te weinig. Ze willen ook dat er een betere balans komt tussen werk en privé, en dat er een betere regeling komt om eerder te stoppen met werken. Voor de jongeren willen de bonden dat de salarisschaal op leeftijd verdwijnt.

De stakingen in Fryslân zijn onderdeel van stakingen door het hele land. Die zijn donderdag van start gegaan, in het zuiden van het land. In de metaalsector werken over het hele land zo'n 160.000 mensen.