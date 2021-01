Friese gemeenten hebben jarenlang teveel betaald voor jeugdzorg

De gemeenten namen zes jaar geleden de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over van her Rijk. Al snel bleek dat ze er veel geld aan kwijt waren, en dat ze te weinig geld van het Rijk kregen.

De Friese gemeenten kwamen met een nieuw inkoopsysteem, maar dat hielp niet. De kosten liepen steeds verder op, vooral bij de specialistische jeugdzorg.

4,5 miljoen euro komt terug

Volgens wethouder Hilde Tjeerdema van Leeuwarden, die spreekt uit naam van alle Friese gemeente, zijn er geen kinderen 'buitenboord gevallen' door dit probleem.

"Er is wel zorg geleverd. Er is extra geld voor uitgegeven. Dat bedrag is uitgekomen om 4,5 miljoen euro. Dat geld komt nu terig naar de Friese gemeenten."

"Het loopt uit de klauwen"

De problemen zijn nog niet voorbij, zegt Tjeerdema. "Dit was eenmalig. MAar landelijk en in onze regio zien we dat de kosten nog verder oplopen, en daat het aantal kinderen in de zorg toeneemt. Dat probleem is nog niet opgelost."

"Aanbieders en gemeenten moeten nog veel leren, om dat in de klauwen te houden."