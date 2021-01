Coronabesmettingen in het land nemen af, maar Fryslân blijft achter

De Britse variant dook op in de gemeente Achtkarspelen, bij een uitbraak in woonzorgcentrum 't Suyderhuys in Surhuisterveen. In die gemeente waren de afgelopen week bijna honderd meer besmettingen dan de week daarvoor.

Onderzoek naar mutaties

Begin volgende week verwacht GGD Fryslân de uitslag van een steekproef die meer duidelijkheid kan geven over verspreiding van de Britse variant in Fryslân. Hiervoor zijn 60 besmette monsters in de hele provincie en 30 uit verzorgingshuizen in onderzoek. Daarnaast doet het RIVM wekelijks in heel Nederland onderzoek naar de Britse en andere varianten.

Prik voor 85-plussers

Het vaccineren van 85-plussers kan komende week vervroegd starten. Landelijk is afgesproken hiervoor het Pfizier-vaccin te gebruiken dat voor zorgmedewerkers bedoeld was die nog geen afspraak hadden. Die groep krijgt het Astrazenica-vaccin, zodra dit beschikbaar is.

Het prikken van de thuiswonende ouderen die mobiel zijn, gebeurt bij de GGD-vaccinatielocatie in Leeuwarden en geeft gelijk al enige bescherming tegen het coronavirus. De tweede prik krijgen zij niet na drie weken, maar na vijf weken. Tegen die tijd is naar verwachting weer nieuw Pfizer-vaccin beschikbaar. Hierdoor zijn zoveel mogelijk ouderen zo snel mogelijk te beschermen.

Thuiswerken lastig; uitbraken op werkvloer

Uit een enquête in opdracht van het RIVM blijkt volgens GGD Fryslân dat niet alle Friezen zich goed aan de coronamaatregelen houden. Eén op de drie Friezen houdt zich niet altijd aan de anderhalve meter afstand en één op drie blijft drukke plaatsen bezoeken. Vooral op visite bij vrienden of familie vindt ruim de helft van de mensen het lastig om afstand te houden. De meeste Friezen vinden dat mensen bij boodschappen doen hen te dicht naderen.

Bijna de helft van de ondervraagde Friezen zegt dat thuiswerken geen optie is voor hen. GGD Fryslân ziet dit terug in de cijfers: deze week waren er enkele grote uitbraken bij bedrijven.

Testlocatie verhuist

De testlocatie Brandemeer in de Leeuwarder wijk Bilgaard verhuist naar het WTC Expo in de Friese hoofdstad. De testlocatie in Bilgaard sluit op 1 februari. In het WTC Expo biedt de GGD ook de snelle antigeentest aan. Met de andere locaties in Fryslân - IJlst, Drachten, Kollum en Heerenveen - blijft de totale testcapaciteit 5.000 per dag.

Meer tests

In de eerste week dat GGD Fryslân aan het vaccineren is, hebben 2343 zorgmedewerkers een prik gekregen. Het aantal tests bedroeg de afgelopen week 10.843, bijna 1400 meer dan vorige week. Deze week is van twintig mensen aan GGD Fryslân gemeld dat ze overleden zijn terwijl ze besmet waren. Er zijn veertien ziekenhuisopnames doorgegeven.