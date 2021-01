Dorpstuin Warns breidt uit met subsidie van de provincie

De tuin is voor iedereen die mee wil helpen, vertelt de voorzitter van de stichting die de tuin beheert. "Het is met elkaar en voor elkaar. De gesprekken, de gezelligheid." De ene dag ben je hier hard aan het werk, vertelt hij, de andere keer ben je een halve dag in de tuin en zit je op een bank met elkaar te praten.

Doorborduren

Het geld van de subsidies van de provincie wordt dan ook goed gebruikt. "Er moeten plantjes worden gekocht, een grasmaaier, er moet vanalles komen. We hikten er eerst tegenaan, kan het wel, kan het niet. Met dit soort subsidies zijn we natuurlijk ontzettend blij. Daar kunnen we even mee doorborduren."

Het is ook een mooie manier om toch het contact met de gemeenschap te behouden. De anderhalve metermaatregel is in de dorpstuin namelijk geen probleem, vertelt Veenstra. "Je kunt hier op afstand van elkaar werken, je hebt de ruimte. Maar even goed kun je contact met elkaar hebben, dat is wel heel belangrijk en heel mooi."