Kamerlid Aukje de Vries: "Avondklok is noodzakelijk, anders gaat het goed mis"

"Maar het is wel noodzakelijk, anders gaat het goed mis", voegt De Vries daaraan toe. Belangrijkste reden voor de avondklok is de Britse variant, een mutatie van het coronavirus die veel besmettelijker is. De avondklok wordt zaterdag van kracht en duurt in eerste instantie tot 9 februari.

Oorspronkelijk was het voorstel om de avondklok om 20.30 uur in te laten gaan. Het lukte eerst niet om een meerderheid te krijgen, maar toen voorgesteld werd om de avondklok een halfuur later in te laten gaan, konden de meeste fracties ermee leven.

Psychische gezondheid

De avondklok heeft onder meer grote impact op de psychische gezondheid van mensen. Nog meer binnen zitten en minder mensen zien, komt die niet ten goede. De Vries: "Daar ging het in het debat ook uitgebreid over. Ik denk dat het zeer belangrijk is en het wordt altijd meegenomen in de besluitvorming."

Volgens De Vries werd er nog een alternatief voor de avondklok besproken. "Bijvoorbeeld dat mensen helemaal geen bezoek meer kunnen ontvangen, maar dat is nog ingrijpender. Dat is nu van twee naar één persoon gegaan", vertelt het Kamerlid. "Er zijn verschillende ministeries mee bezig om te kijken hoe we het eenzaamheidsprobleem kunnen oplossen."

"Niet de randen opzoeken"

De Vries hoopt dat mensen zich aan de avondklok zullen houden. "Ook de anderhalve meter geldt nog altijd. Was je handen. En zoek niet de randen van die regelgeving op."

Het Kamerlid begrijpt dat er steeds meer weerstand komt vanuit de maatschappij tegen de ingrijpende maatregelen. "Het beperkt mensen, ze hebben er last van en voelen zich eenzaam. Daar moeten wij rekenschap aan geven, maar hoe minder wij ons aan de regels houden, hoe langer wij in deze ellende zitten."