Ombudsman nodig voor eindeloze kwestie over stroomkosten in Rottum

Dat kon omdat op hun erf bij Rottum een transformatorhuisje staat, dat geen eigen huisnummer had. Dat probleem is al sinds 2015 opgelost. Maar niemand voelt zich verantwoordelijk voor de kosten, die ondertussen opgelopen zijn tot 360.000 euro. Volgens burgemeester Fred Veenstra heeft gemeente De Fryske Marren niets verkeerd gedaan. Sommige raadsfracties vinden wel dat het gemeentebestuur menselijker om moet gaan met zulke kwesties. De Ploegstra's zitten er helemaal doorheen.

Lies Ploegstra vindt dat de energiemaatschappij en de gemeente het goed uit moeten zoeken. "We willen met onze registratie en onze papieren naar het gemeentehuis gaan en dat zij hun papieren ernaast leggen, dan is het in een paar uren opgelost. En dan vergoeding. Willen ze dat niet op deze manier. Betaal het dan maar gemeenschappelijk en dan zoeken we samen uit wie de meeste schuld heeft. We staan erbuiten, maar hebben wel al zeven jaar ellende."

Tijd voor een oplossing

Ook burgemeester Fred Veenstra vindt dat het tijd is om tot een oplossing te komen. Hij heeft met het college het voorstel gedaan om de Ombudsman in te schakelen. Die kan dan bemiddelen tussen de partijen zonder dat de emoties oplopen. Ze hebben zelf contact opgenomen met de Nationale Ombudsman om onderzoek te doen op basis van alle stukken. En ze hebben alle medewerking toegezegd.

"Maar we hebben hier te maken met inwoners die een schadeclaim ingediend hebben", zegt Veenstra. "Stel dat we betalen, dan moeten we als college wel een rede hebben dat ze schade hebben op basis van acties van de gemeente. We moeten aan de gemeenteraad wel een reden opgeven om de familie geld over te maken en op dit moment is dat niet aangetoond. Ik zie wel de emoties bij de familie. Ik vind dat het opgelost moet worden, want het achtervolgd ons allemaal. Daarom de actie om nu de Ombudsman in te zetten."

De familie Ploegstra laat weten dan maar het initiatief te nemen voor dit onafhankelijke onderzoek. Mogelijk komt er dan een einde aan de langlopende kwestie.