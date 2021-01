Coronanieuws 22 januari: "Britse variant mogelijk dodelijker" | Alle Friese huisartsen zaterdag gevaccineerd

Medewerkers van het Fries Museum en van het Rode Kruis staan bij deuren van zorgcentra van Liante, een zorggroep met zeven locaties in Drachten, Wolvega, Noordwolde en de gemeente Ooststellingwerf. "Een prachtig voorbeeld van Friese samenwerking", zegt zorgmanager Jeroen Vos van Liante.

"Het Fries Museum is dicht en zij hebben receptiemedewerkers. Inmiddels zijn er een stuk of vijf die nu op onze locaties werken. Dat geldt ook voor het Rode Kruis. De komende drie weken ondersteunen ze ons op al onze locaties."

Bij de zeven locaties van Liante gaat het momenteel goed, zegt Vos. "We hebben nu geen actuele besmettingen. Maar het is wel iedere dag weer afwachten en voorzichtig zijn. We proberen de Britse variant buiten te houden. We zijn wat huiverig, maar gelukkig komt het vaccin eraan. We moeten volhouden."