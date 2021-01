"Britse variant mogelijk dodelijker" | Alle Friese huisartsen morgen gevaccineerd

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren 234 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het RIVM. Het gemiddelde aantal besmettingen dat de afgelopen week is gemeld, ligt op 222 per dag.

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren zeven overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus, dat gaat om inwoners van Noardeast-Fryslân (2), Achtkarspelen, Smallingerland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Waadhoeke.