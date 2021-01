Alle Friese huisartsen morgen gevaccineerd | Basisscholen nog weken dicht

Treinen, trams en bussen blijven tijdens de lockdown gewoon rijden, ook na 21.00 uur 's avonds wanneer de avondklok geldt. Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

In principe gaat de dienstregeling door zoals gewoonlijk. Mocht een vervoerder wel willen afschalen, dan kunnen ze dat overleggen met de autoriteit die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld de gemeente of de vervoersregio.

"Het ov is er juist voor de mensen die ervan afhankelijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld in de zorg of in de dienstverlening, bevoorrading aan de slag moeten blijven", zegt de bewindsvrouw erover.